Un exjugador de Colo Colo le da su apoyo irrestricto a Aníbal Mosa, quien sigue ligado al directorio de Blanco y Negro como director. El ex presidente del Cacique busca crear una comisión de cracks de la institución con el fin de ayudar en su labor a Daniel Morón como gerente deportivo de la institución.

La idea tendrá que ser votada en las próximas horas por el directorio liderado por Alfredo Stöhwing. Ante ello, los exjugadores de Colo Colo dan su opinión respecto a la idea que busca impulsar Mosa con el fin de encontrar a los mejores refuerzos para el equipo.

Mosa, incluso, se reunió con Carlos Caszely para plantearle la idea e invitarlo a ser parte de esta iniciativa. El exjugador de Colo Colo, Jaime Vera, cree a ciegas en intención que tiene el ex presidente albo de generar una instancia con los más identificados con el equipo en su historia.

“Él lo hace porque tiene mucho respeto por los jugadores Colo Colo. Es más, sin ser el dirigente cuando Colo Colo venía acá a Puerto Montt, él se acercaba y los invitaba a una cena al plantel. Él siempre ha sido muy respetuoso”, dijo el Pillo en diálogo con RedGol.

Aníbal Mosa quiere conformar una comisión de ídolos en Colo Colo y ya aparecen los primeros respaldos para el empresario (Photosport)

El Pillo Vera apuesta por la generación de este espacio para los ex futbolistas de Colo Colo y cree en la buena intención del empresario.

“Lo hace porque yo creo que a él le nace hacerlo. Tiene mucho respeto con los jugadores de fútbol y ex jugadores de fútbol”, agregó el ex jugador del Cacique.

El ex mediocampista y mano derecha de Claudio Borghi en la Selección Chilena cree que los ex futbolistas colocolinos tienen harto que decir para ayudar al equipo. “Siempre son aportes. Todos los que han sido ex jugadores, ex figuras del club y los que dejaron algo en la parte deportiva siempre tienen algo que entregar“, añadió Vera.

Mosa para intentar lograr el sí a su propuesta ya conversó con Esteban Paredes, Carlos Caszely y Marcelo Barticciotto, pese a que en el bloque Vial no están ni ahí con su idea. “Los que han pasado por el club y que han sido ex jugadores siempre son aportes“, terminó Vera.