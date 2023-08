Colo Colo no conquista hoy un resultado positivo ante Coquimbo Unido y pierde terreno en la disputa por el título de la Primera División del fútbol chileno ante Cobresal. La igualdad 2-2 frente a los aurinegros lo deja a 8 puntos de la escuadra del cobre y un histórico como Leonel Herrera padre dirige sus dardos a Agustín Bouzat.

El futbolista argentino termina su contrato a fines de 2023 y si Colo Colo se quiere quedar con él tendrá que ejercer la cláusula de compra, aunque el monto es superior al millón de dólares. Más allá de eso, el Chuflinga Herrera estalla de rabia por el juego del transandino, quien fue reconvertido por Quinteros en lateral izquierdo.

“Bouzat no entiendo por qué está ahí. No es lateral, no es volante, no es punteros, no es nada. Lo analizo, trato de ubicarlo en la cancha y no veo su posición“, disparó Herrera en Bolavip.

Agustín Bouzat es blanco de críticas por un histórico de Colo Colo (Photosport)

Incluso, Herrera es claro al decir que a Bouzat y a varios jugadores más les falta algo fundamental para defender a Colo Colo en todos los torneos que disputan.

“Acá faltó jerarquía y falta jerarquía en torneos internacional, porque a nivel nacional alcanza. A mí los centrales que me gustan son Saldivia con Amor, que no se ha podido recuperar. Falcón con González dan muchas ventajas, hay mucha falencia ahí”, disparó Herrera.

Pista difícil para ser campeón

Herrera es multicampeón con Colo Colo y sabe de ganar cosas importantes con el Cacique. Sin embargo, el histórico apunta a que al equipo le faltan muchas cosas y que el nivel no es idóneo para ir a la pelea.

“Siempre jugar de visita es bueno rescatar puntos, aunque por cómo se dio la cosa, claramente, son puntos perdidos. Colo Colo tuvo mucha fortuna porque Coquimbo tuvo varias ocasiones y nosotros estamos escasos de jugadores, porque algunos que están no rinden ni a nivel nacional e internacional“, sentenció.

Herrera padre es consciente de que “Colo Colo tiene la pista difícil, porque a medida que pasan las fechas Cobresal saca más ventaja y está ganando en todos lados”.