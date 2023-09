Fabián Orellana sorprendió al mostrarse disponible para llegar al estadio Monumental. “Me preparo físicamente y voy a jugar gratis a Colo Colo nomás si quieren“, expresó en una transmisión de Twitch.

Eddio Inostroza no está de acuerdo con una posible llegada del atacante que no logró brillar en la Universidad Católica. “No. En esta actualidad, Colo Colo no puede estar para experimentos, aunque tenga un historial valioso, no es para lo que necesita Colo Colo en la actualidad”, dijo en conversación con RedGol.

El histórico ayudante de Mirko Jozic en la Copa Libertadores 1991 fue claro en su postura. “Prefiero no traerlo, porque van a tener otro dolor de cabeza que van a seguir cuestionando después, y si no anda, qué se yo. Se van a tirar la pelota de un lado al otro. Entonces, basta de parches“.

Don Yeyo no ve a Fabián Orellana en condiciones de arribar al cuadro Albo. “Colo Colo necesita otra cosa, necesita reforzarse con jugadores de nivel“

Las dos veces que Fabián Orellana pudo llegar a Colo Colo

Fabián Orellana estuvo en la órbita de Colo Colo en dos ocasiones. En la temporada 2014 fue Héctor Tapia, quien quiso traer al formado en Audax Italiano para reforzar al equipo de cara a la Copa Libertadores.

Fabián Orellana interesó a dos DT de Colo Colo (Foto: Photosport)

Por su parte, Gustavo Quinteros también manifestó su interés en incorporar al ex Eibar. Esto fue a mediados de 2021, cuando lo veía como opción para reemplazar a Martín Rodríguez.