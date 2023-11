Colo Colo tiene la gran posibilidad de pasar al líder Cobresal en la tabla de posiciones el próximo fin de semana, siempre y cuando logre vencer a Unión Española y que los Mineros tropiecen con Universidad de Chile en El Salvador.

El Cacique depende de un resultado positivo de su archirrival, momento en que muchos desconfían de los que puedan hacer los azules en el norte. Es más, han habido llamados de los hinchas de la U para que su equipo se deje perder en Atacama.

Pero un histórico de Colo Colo confía en el profesionalismo de los jugadores del cuadro laico. Se trata de Eddio Inostroza, quien en diálogo con Bolavip, comentó:

“No, eso no existe papito (dejarse perder). No lo creo, porque son profesionales, Colo Colo tiene que jugársela al máximo para lograr el objetivo. Ceder la U, no. Yo creo en el profesionalismo de la gente de la U y que Colo Colo gane en justa medida, con su esfuerzo, con su categoría“.

Yeyo Inostroza confía en que la U no se deje perder ante Cobresal.

El hombre del maletín

Seguido, se refirió al siempre nombrado “hombre del maletín” en estas circunstancias de definiciones del fútbol chileno: “El fútbol nuestro de toda nuestra historia, hay que desmembrarlo bien y tiene épocas bien jodidas, que existía gente que manejaba los maletines, es sabido eso“.

“Ojalá que no ocurra nada negro, sino que en los futbolistas brinde la buena cordura y sea todo normal“, completó Yeyo Inostroza.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Unión Española?

Colo Colo y Unión Española se enfrentarán el domingo 3 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental. En paralelo Cobresal jugará con Universidad de Chile en El Salvador. Todo esto en el marco de la penúltima fecha del Campeonato Nacional.