Pablo Parra será jugador de Colo Colo y llegará como préstamo desde el Pueblo para reforzar al Cacique, en una posición donde Gustavo Quinteros no tiene variantes. Sin embargo, el arribo del mediocampista no convence a los históricos albos y Jaime Vera es directo en su veredicto sobre el volante.

El Pillo cree que es un buen jugador, pero que otra cosa es con guitarra y que habrá que ver si Parra está facultado para sostener el peso que tiene en el país la camiseta de los albos en el fútbol chileno.

“Él es un buen jugador, pero vamos a ver si le da para jugar en Colo Colo, porque tu sabes como es jugar en Colo Colo. No cualquiera se pone la camiseta y juega. Ojalá que no le pese la camiseta de Colo Colo“, expresó Vera.

Pablo Parra será jugador de Colo Colo, aunque su fichaje no convence a los históricos del club (Getty)

Parra está enfocado en rendir en Colo Colo en un segundo aire en un cuadro grande del fútbol chileno. Vera espera que el futbolista sí rinda y sea un refuerzo idóneo para el club.

“No es que diga, no, no me convence si después me tapa la boca. Puede haber sido que no estaba pasando por un buen momento. Ojalá sea un aporte, eso se espera. Vamos a ver si le alcanza para ser aporte”, agregó.

Vera también siente que “Parra es volante de creación y eso es lo que le falta a Colo Colo”. Además, el mediocampista confirma que “a Quinteros le falta ese jugador como lo tuvo siempre Colo Colo como Matías Fernández, Jorge Valdivia, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, el Coto Sierra, Jaime Vera”.