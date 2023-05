Histórico del fútbol uruguayo que toma las decisiones en Peñarol descarta a Brayan Cortés como refuerzo: "El entrenador no nos ha pedido un arquero"

Colo Colo terminó la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y con una derrota frente a Curicó Unido. El Cacique ahora debe pensar en lo que será su partido de Copa Libertadores contra Monagas en Venezuela y comenzar a planificar el tema de los refuerzos de cara al segundo semestre.

Sin embargo, hay algunas situaciones que no solo tienen que ver con los nombres que pueden arribar al Estadio Monumental, también está el panorama de algunos jugadores que podrían decir adiós a los albos en este mercado de invierno y uno de ellos sería Brayan Cortés.

El meta albo perdió la titularidad en el equipo de Gustavo Quinteros y aquello lo tendría analizando su futuro para el segundo semestre, pues la suplencia no le serviría a lo que será la Selección Chilena y tampoco para una futura venta a fin de año.

No obstante, en los últimos días surgió la información que desde Peñarol estarían interesados en el meta, aunque desde el cuadro charrúa alzaron la voz y negaron rotundamente aquello. El director de fichajes del elenco aurinegro, Pablo Bengoehea, conversó con La Tercera y fue tajante con el tema Cortés.

“Brayan Cortés no es un nombre que está en nuestra lista de posibles refuerzos. El entrenador no nos ha pedido un arquero. Incluso, todavía no hemos discutido cuáles son los puestos que deberíamos reforzar para el próximo campeonato. Peñarol tiene un arquero, que es el capitán del equipo y que ya salió campeón con nosotros”, comenzó explicando.

El meta no está en los planes del cuadro uruguayo | Foto: Photosport

“Brayan Cortés es un jugador que, de conocer, lo conocemos. Estamos informado de todo el mercado y la situación de los futbolistas. Sabemos que tiene contrato con un club importante como Colo Colo. Sabemos quién es perfectamente, también que ha jugado muchas veces con el equipo nacional chileno”, agregó.

Por último, el mismo director uruguayo señaló que es algo temprano como para abordar el tema de fichajes.

“Es muy prematuro hablar de mercado. Acá el libro de pases se abre recién en julio para inscribir jugadores para el Clausura, el torneo que empieza en agosto próximo”, cerró.