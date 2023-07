Este sábado, Colo Colo venció por dos goles a cero a O’Higgins en el Estadio Monumental en encuentro válido por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional 2023, de la primera división.

Pero el compromiso dejó varias aristas que consignar, por ejemplo el pobre nivel mostrado por el cuadro rancagüino. El periodista Marco Sotomayor, dialogó con Bolavip Chile y señaló que el equipo de Pablo De Muner, no llegó a la comuna de Macul.

“Colo Colo jugó sin rival al frente. O’Higgins llegó al túnel de angostura, al peaje, se quedaron jugando en el Monticello, no se. Cualquier cosa, le pudieron hacer ocho goles, jugaron con varios suplentes”, manifestó el comunicador.

Ahondando en aquello, Sotomayor recalcó que ha sido la peor versión que ha visto del Capo de Provincia en mucho tiempo y que deben agradecer que los albos, tuvieron bajo poder de concreción, donde de paso, criticó con rudeza a los delanteros colocolinos.

“Estamos hablando que el equipo que presentó O’Higgins hoy día no existió. Es lo peor que le he visto a O’Higgins que de mediocampo hacia atrás, era un desastre. Colo Colo con Castillo, con un Damián Pizarro que no marca y con un chico Thompson que es un jugador del montón, te haga dos goles y cree diez oportunidades de gol. No es parámetro, lo del martes es en serio, será de verdad”, sentenció el panelista de Círculo Central (Su Círculo).

Quinteros debería irse

Algo que generó muchas críticas, fue la nueva expulsión que sufrió el estratega de los albos, Gustavo Quinteros antes del final del primer tiempo. Para Sotomayor, el entrenador del cacique es un maleducado y que no tiene respeto por nadie.

Un tranquilo partido tuvo Colo Colo en Macul (Photosport)

“Desagradable, Quinteros. Debiera irse, con la actitud que tiene pide a gritos irse, está disconforme. Es un maleducado, no tiene respeto con el árbitro ni con sus jugadores. Él es el capitán del barco, el piloto del avión y no puede perder su compostura”, expresó el periodista.

Finalmente, el comunicador dio su pálpito en relación a lo que él cree, es lo que desea Quinteros, “son reacciones inconscientes de un tipo que quiere tomar su boleto de avión para regresar a Argentina o a dónde lo llamen”, cerró Sotomayor.