Colo Colo hoy en día no vive de un auspicioso presente y todo esto debido a lo que ha sido el irregular desempeño que ha mostrado dentro de la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ se jugarán su chance de avanzar a la próxima ronda en la última fecha.

Sobre el presente del ‘Popular’ la periodista Verónica Bianchi tomó la palabra en el programa ‘MediaPunta’ y se refirió al rendimiento puntual de un jugador, Carlos Palacios, quien ha sido el centro de la críticas por el irregular momento de Colo Colo.

“Es un jugador hoy totalmente reemplazable, yo quiero que retome su nivel, quiero que él se haga notar en la cancha, pero hoy no lo veo”, partió señalando Bianchi.

Siguiendo en aquel punto, la comunicadora es muy clara al declarar en que la ‘Joya’ hoy en día no está siendo un importante aporte dentro del equipo y que aquello no sabe si atribuirlo a un bajo nivel de él o por la posición en la que lo ubican.

Palacios ha recibido críticas en Colo Colo | Foto: Archivo

“Es más un número y no está haciendo el aporte que se puede esperar de él, quizás no por culpa de él, quizás por donde lo posicionan, pero si un jugador no está cómodo en la cancha, se nota y él sabe que no está haciendo un aporte”, declaró.

Finalmente, Bianchi indica de que Carlos Palacios es muy consciente de lo que es su mal momento y aquello se ve reflejado en sus constantes malas decisiones que toma en diferentes momentos de un partido, lo que ha colmado la paciencia del hincha de Colo Colo.

“Yo eso siento en la cancha, él toca la pelota y sabe que no está en su mejor momento y eso se ve reflejado también en las decisiones de dar un pase y todo eso”, cerró.