Tras el desastroso 2025 que obligó a Blanco y Negro a realizar una profunda reestructuración, Colo Colo vivió una verdadera limpieza de plantel. Entre salidas definitivas y préstamos estratégicos, varios jóvenes dejaron el Monumental en busca de minutos y continuidad, escenario que marcó el nuevo rumbo del club para la temporada en curso.

Uno de los nombres que tomó ese camino fue Manley Clerveaux. El delantero haitiano de 19 años, considerado una de las apuestas a futuro del Cacique, fue cedido a Deportes Puerto Montt, elenco de la Primera B, con el objetivo de sumar experiencia y rodaje competitivo lejos de la presión del primer equipo albo.

Su arribo al sur estuvo cargado de ilusión. En su presentación con los “Delfines”, Clerveaux mostró confianza plena en sus condiciones y proyectó una temporada ambiciosa, incluso planteándose como objetivo personal pelear por ser el goleador del torneo. Sin embargo, la realidad en el Velero ha sido bastante más compleja de lo esperado.

Clerveaux no lo pasa bien en sus primeros meses como jugador de Deportes Puerto Montt (Foto: Photosport)

El proceso de adaptación no ha sido sencillo para el joven atacante. En sus primeros compromisos con el equipo dirigido por Emiliano Astorga no ha logrado consolidarse como titular y, hasta ahora, ha debido conformarse con ingresar desde el banco, intentando aprovechar minutos esporádicos para mostrar sus credenciales.

Su estreno con la camiseta se dio en la Tarde Albiverde ante Sol de Mayo, duelo disputado en el Estadio Chinquihue, donde ingresó en el segundo tiempo del triunfo por 3-2. Posteriormente, en el debut oficial por Copa Chile frente a Deportes Temuco, volvió a aparecer desde la suplencia, sin lograr todavía un impacto determinante.

De cara a los próximos desafíos, Clerveaux apuesta a revertir este escenario a través del trabajo semanal. El objetivo inmediato del delantero es convencer al cuerpo técnico en los entrenamientos y ganarse una oportunidad desde el arranque en el próximo compromiso ante Deportes Temuco, esta vez como visitante por la Copa Chile.

Cabe recordar que el haitiano había generado ilusión en Macul tras su debut en 2025 ante Unión San Felipe por Copa Chile, donde Colo Colo se impuso por la cuenta mínima. No obstante, su presencia en el primer equipo fue esporádica y apenas volvió a aparecer en un amistoso frente al Real Valladolid.

Hoy, en Puerto Montt, Manley Clerveaux enfrenta su primer gran desafío profesional, intentando dejar atrás un inicio cuesta arriba y relanzar su carrera lejos del Monumental.

DATOS CLAVE

El delantero haitiano fue cedido por Colo Colo a Deportes Puerto Montt tras la reestructuración del plantel albo para la temporada 2026.

Pese a su ambición de ser goleador del torneo, el atacante no ha logrado ser titular bajo el mando de Emiliano Astorga y solo ha sumado minutos desde el banco.