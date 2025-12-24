En Colo Colo hay una tremenda sorpresa pero no de Navidad. Esto se debe a que durante la tarde se oficializó una nueva salida del plantel que dirige Fernando Ortiz.

Se trata del joven haitiano Manley Clerveaux, quien fue cedido por el Cacique por toda la temporada 2026 y reforzará a un club del ascenso pese a que fue uno de los promisorios jóvenes que debutaron este año.

Su destino es Deportes Puerto Montt, equipo que acaba de subir desde la Segunda División y el próximo año animará la Primera B.

Cabe recordar que el extremo de 19 años estaba entre los juveniles de Colo Colo que podían ser cedidos en este mercado de fichajes, pero no se sabía su paradero.

Manley Clerveaux subió al primer equipo del cuadro popular este 2025, donde alcanzó a sumar minutos en dos partidos oficiales, por Copa Chile y la Liga de Primera.

Con la llegada del Tano Ortiz había tenido mayores oportunidades, pero una indisciplina lo terminó dejando fuera del tramo final.

Ahora con esta pasantía en la Región de Los Lagos, en el Estadio Monumental esperan que el joven atacante pueda madurar y tener rodaje en el fútbol profesional.

Manley Clerveaux: De la ruca al “Chinquihue”