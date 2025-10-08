Este miércoles a las 20:00 Colo Colo por fin volverá a las canchas, esta vez para jugar un compromiso amistoso ante Puerto Montt en el mítico Chinquihue.

Por lesiones y jugadores en la selección chilena como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, el entrenador Fernando Ortíz tuvo que arreglarse con lo que tenía y formó con una mezcla de titulares, suplentes y juveniles.

La gran novedad es la presencia del minuto 1 de Arturo Vidal, justo cuando se puso en duda su continuidad en los albos.

Otro que destaca es el uruguayo Salomón Rodríguez, que llegó como figura del fútbol argentino y no ha logrado rendir en pastos nacionales.

Formación de Colo Colo

Eduardo Villanueva; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Daniel Gutiérrez; Arturo Vidal, Felipe Méndez, Benjamín Pérez, Leandro Hernández, Cristián Riquelme; Salomón Rodríguez