Un verdadero terremoto se está viviendo en Colo Colo en estos momentos al conocerse del fallecimiento de Carlos Cortés, uno de los nueve directores de Blanco y Negro que era parte de la oposición, representante del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Así lo pudo confirmar BOLAVIP con miembros de su misma bancada en el directorio de la concesionaria alba.

El abogado de 56 años habría perdido al vida a causa de un infarto que sufrió en las últimas horas mientras se encontraba en Chiloé, según informó BioBioChile.

Si bien fue trasladado a un centro asistencial, los esfuerzos por salvarle la vida no fueron suficientes.

Carlos Cortés tenía su propio estudio jurídico junto a un socio: Cortés y Rodríguez Abogados.

Férreo opositor de la administración Mosa

Cortés llevaba varios años en el directorio de ByN, siendo su primera vez en 2019 y manteniéndose como una de las caras más reconocibles de la sociedad anónima.

En 2025 protagonizó una pelea con el actual presidente Aníbal Mosa en la reunión ordinaria de directorio que se llevó a cabo el 12 de marzo, la que incluso llegó a agresiones físicas.

La muerte de Carlos Cortés se da justo en la previa del partido entre Colo Colo y Unión La Calera que cerrará la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, duelo que se disputará este domingo desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental y donde se espera algún acto por la partida del director.

