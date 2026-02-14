Cuando solo quedan cinco días para que se cierre el libro de pases de la Liga de Primera 2026, podría caer la gran bomba de este mercado de fichajes, donde el protagonista es el lateral Óscar Opazo, que terminó contrato con Colo Colo.

El carrilero de 35 años está libre y se esperó a última hora para dar un verdadero golpe, pues podría cruzar la vereda e inscribir su nombre entre las traiciones más grandes del fútbol chileno.

El jugador identificado con Santiago Wanderers está muy cerca del vecino y archirrival de los porteños, Everton de Viña del Mar, según informó este sábado el periodista Diego Peralta.

“Durante las últimas horas, se aceleraron los contactos con Óscar ‘Torta’ Opazo para transformarse en, eventualmente, refuerzo del elenco Oro y Cielo”, expuso en su cuenta de X (ex Twitter).

Además, adelantó que el ‘Torta’ se hará la revisión médica para luego firmar por toda esta temporada 2026: “Durante los primeros días de la próxima semana, entre lunes/martes, se realizará los exámenes médicos en Sports Medicina Deportiva, ya está todo coordinado. De pasar los exámenes sin problemas, firmará por un año con el elenco evertoniano”.

Cabe recordar que el oriundo de Concón se formó en la cantera Caturra y estuvo en el primer equipo entre 2008 y 2017, incluso fue capitán.

Luego dio el salto al Cacique donde estuvo ocho temporadas, con un breve paso por Racing de Avellaneda en 2023.

Óscar Opazo llegó a ser capitán de Santiago Wanderers. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

Con esto, no se descarta que Mauricio Isla también pueda arribar al cuadro Ruletero, quien estaba sonando con fuerza en las últimas horas. El Huaso igual viene de quedar libre de Colo Colo y en la Ciudad Jardín ven en ambos jugadores una solución tras el pésimo inicio de temporada.

