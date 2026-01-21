Colo Colo enfrenta en estos momentos a Peñarol por su último amistoso de la Serie del Río de La Plata. Con este partido los Albos cerrarían su pretemporada para dar inicio al Campeonato Nacional.

Previo al encuentro, diversos hinchas del Cacique protagonizaron unas riñas frente a hinchas Carboneros a las afueras del Estadio Centenario.

Estos incidentes terminaron con varios vehículos con vidrios rotos, desatando el nerviosismo en los vecinos de las inmediaciones del estadio.

Esta situación se vuelve a repetir con los hinchas que se dedican a realizar vandalismo antes que ver a su equipo. Caso que ha ocurrido en diversas ocasiones como los recordados incidentes en el encuentro frente a Fortaleza en 2025.

Aquel encuentro debió suspenderse por la masiva invasión de hinchas a la cancha que terminó en consecuencia para el Cacique. Esto porque la CONMEBOL determinó brindarle los tres puntos al conjunto visitante, situación que terminó con la eliminación de los Albos de la Copa Libertadores.

¿Qué medidas se deberían tomar?

En el último encuentro disputado frente a Deportes Limache, ocurrió una riña entre la misma hinchada de los Albos, en donde se logró capturar en fotografías a “hinchas” con cuchillos dentro de la galería del Estadio Nacional. Situación que no terminó en nada a pesar de identificar a los responsables.

En síntesis