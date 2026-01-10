Universidad de Chile continua en su preparación para lo que será la temporada 2026, en el que los ‘Azules’ ya trabajan con todo bajo las órdenes de Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

A semanas de lo que será el inicio de la temporada, en el conjunto ‘Laico’ trabajan a full pensando en lo que es el mercado de pases, en donde esperan poder conformar un competitivo plantel.

Sobre esto, hay un jugador dentro de la Universidad de Chile que parece no tener cabida en los planes de ‘Paqui’ Meneghini en este 2026 y este sería el uruguayo, Sebastián Rodríguez, quien no seguiría en esta temporada.

Si bien aún no hay nada oficializado, todo da a indicar de que el ‘Bigote’ deberá partir de la U y buscar nuevos rumbos para este 2026, en donde ya hay varios equipos que siguen de cerca sus situación.

Rodríguez no seguiría en la U | Foto: Photosport

Los equipos que buscan a Rodríguez

Tras lo que es esta inminente salida del jugador uruguayo, desde el fútbol de aquel país están muy atento a la situación de Sebastián Rodríguez, en donde ya hay tres equipos interesados en poder contar en sus servicios.

Según informó la cuenta de ‘X’ Fútbol a Primera Vista, Sebastián Rodríguez podría tener su retorno a Peñarol para lo que es este mercado, en donde lo ven como una opción real.

“No es solo un rumor: Sebastián Rodríguez es una opción real que se maneja en Peñarol. El volante quedó libre de Universidad de Chile y ve con buenos ojos regresar al ‘Carbonero'”, declararon.

Además, desde la misma cuenta citada indicaron que Albión y Deportivo Maldonado, también se habrían acercado al entorno del jugador para conocer su situación de cara al 2026.

Se espera que la semana venidera sea decisiva para Sebastián Rodríguez, quien deberá partir de la Universidad de Chile, en la que su salida podría ser oficializada para tener su retorno al fútbol uruguayo.

