Ya es oficialmente un hecho que Brayan Cortés no seguirá siendo ‘Carbonero’. Esta tarde, el golero se despidió de Peñarol con un extenso y emotivo mensaje en redes sociales.

“Querido Pueblo Carbonero. Hoy quiero despedirme de todos ustedes.

Cuando se dio la oportunidad de vestir estos colores no dude un Segundo.

La historia de este club, la gente y la hinchada, me motivó a dejar de lado muchas cosas con tal de vestir el escudo mas grande del Uruguay”, comenzó diciendo el ‘Indio’ en sus redes.

Brayan Cortés se despide oficialmente de Peñarol (Foto: Caton Britos/FocoUy/Photosport)

“Fue una experiencia inolvidable, si bien no terminó cómo pretendíamos, levantar un copa Uruguaya y un torneo Clausura es un orgulloso para mi. Luchamos en conjunto contra todo y todos. Aún así quedamos al debe, pero en mi corazón llevaré hermosos recuerdos y una experiencia que me enriqueció en lo Deportivo y en lo Personal”, complementó.

“Puedo decir que salir al Campeón del Siglo y ver un estadio lleno cantando y alentando sin parar quedará en los mejores recuerdos que el fútbol

Me ha entregado. Gracias a Diego (Aguirre) y su cuerpo técnico por confiar en mi, gracias a los dirigentes, compañeros, utileros, funcionarios y a la gente que dia a dia trabajo por nosotros en los aromos”, cerró.

¿Qué será de Brayan Cortés?

Finalizado su vínculo con el ‘Manya’, ahora Brayan Cortés mira de reojo su futuro cercano: Colo Colo ya no es una opción y todo parece indicar que su carrera continúa en el extranjero.

De momento, el Puebla de la Liga MX asoma como su más posible destino, lugar donde el iquiqueño buscaría un nuevo despegue en su carrera tras un irregular desempeño en todo este 2025.

DATOS CLAVE

El portero Brayan Cortés oficializó su despedida de Peñarol tras finalizar su contrato de préstamo.