Este jueves llegó a Chile el tercer refuerzo de Colo Colo para esta temporada 2026, tratándose del defensa uruguayo Javier Méndez, quien proviene de Peñarol.

El zaguero de 31 años aterrizó cerca del mediodía en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde a la salida entregó breves palabras a los medios de comunicación que estaban presentes en el lugar.

“Todo bien, muchas gracias, vamos arriba. Sí, contento, feliz de estar acá”, respondió a la pasada.

Respecto a cómo se encuentra al momento de dar este salto al Cacique, el futbolista charrúa contestó: “Creo que me encuentra bien”.

En aquel momento fue apurado por los funcionarios de Colo Colo que lo fueron a buscar al terminal aéreo de Pudahuel, pues tenía que desplazarse hasta el sector oriente de la capital para realizar los exámenes médicos.

En paralelo, esta tarde el directorio de Blanco y Negro cumplirá con el último trámite, que es la aprobación final, donde también se esperan novedades de otros refuerzos, como los delanteros Maximiliano Romero y Damián Pizarro.

