Días de alto impacto son las que se han vivido en Colo Colo, en la que uno de los hechos más polémicos fueron los dichos que protagonizó el defensor, Maximiliano Falcón previo a la final del ‘Cacique’ por Copa Chile ante Magallanes, en la que encendió el ventilador con todo tras quedar debajo del avión en el vuelo del club al norte del país.

Sobre esta situación, un ex Colo Colo como lo es el atacante nacional, Iván Morales dialogó con el programa ‘Mediapunta’ y abordó lo que fueron estos dichos del ‘Peluca’, los cuales no le parecieron para nada favorables.

“No me gustan esas cositas de salir hablando así. No me gusta que ventilen así las cosas”, comenzó indicando Morales.

Manteniéndose en esa línea, el ‘Tanque’ declaró que las palabras de Falcón no fueron acertadas, en la que sin duda le pudo terminar de jugar en contra por el gran cariño que la gente le tiene al jugador desde que llegó al club.

Iván Morales compartió con Maxi Falcón en Colo Colo | Foto: Photosport

“Maxi, te quiero mucho, pero no me gustó, él es muy querido en Colo Colo, una persona muy querida, como vas a estar tirando ‘es que me quieren sacar’ no po, no me hueb…”, explicó.

Finalmente, Morales recalcó en que el zaguero uruguayo hoy en día es de los jugadores más atesorados por el hincha ‘Popular’ y que todo este tipo de palabrotas, terminar generando un tenso ambiente dentro del plantel, siendo esto perjudicial previo a lo que era la final ante Magallanes.

“Es de los más querido en el último tiempo en Colo Colo, yo creo que nadie lo quiere sacar, entonces eso no me gusta, porque generan polémica, ensucias lo último del año, esas cosas son evitables”, cerró.

Los números de Iván Morales en su paso por Colo Colo

El atacante nacional disputó 103 partidos con la camiseta de Colo Colo, en la que anotó 29 goles y aportó con 8 asistencias.