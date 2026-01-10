La salida de Vicente Pizarro a Rosario Central sigue generando repercusiones en el fútbol chileno y, esta vez, fue su propio padre quien abordó públicamente el paso que dio el volante formado en Colo Colo. Jaime Pizarro, actual ministro del Deporte, campeón de América con el ‘Cacique’ en 1991 y voz autorizada del balompié nacional, se refirió al presente del mediocampista en conversación con Radio ADN.

Con la mesura que lo caracteriza, el exvolante albo valoró la decisión de su hijo de buscar nuevos desafíos en el extranjero, entendiendo que se trata de una determinación tomada con madurez y proyección. Desde su mirada, el crecimiento deportivo es parte esencial de cualquier carrera profesional y este movimiento responde precisamente a ese objetivo.

“Lo primero es, creo yo, que él ha delineado su carrera deportiva. Este es un paso muy atractivo en materia de competitividad y eso, en cualquier disciplina, es algo que uno tiene en principal consideración”, señaló Pizarro, destacando la importancia que tiene para Vicente medirse en un contexto exigente como el fútbol argentino.

Vicente Pizarro será el sexto chileno en la historia de Rosario Central. (Foto: Photosport)

En esa misma línea, el ministro del Deporte recalcó que este tipo de decisiones requieren respaldo y confianza, especialmente cuando se trata de un proceso de desarrollo personal y profesional. Para él, la salida de Vicente no solo representa un cambio de club, sino también una oportunidad de crecimiento integral.

“Creo que en estos desafíos hay que desearle el mayor de los éxitos, porque uno siempre busca el crecimiento. Sé que él está muy consciente, entusiasmado. Es una linda oportunidad”, añadió, dejando en evidencia el orgullo con el que observa el nuevo paso en la carrera de su hijo.

Así, Jaime Pizarro combina su rol de padre con el de referente histórico de Colo Colo, respaldando públicamente una decisión que marca un nuevo capítulo para Vicente Pizarro, quien ahora tendrá el desafío de consolidarse en Rosario Central y demostrar todo su potencial fuera del fútbol chileno.

