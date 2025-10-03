Universidad de Chile sigue firme con su sueño en la Copa Sudamericana y deberá recibir a Lanús el 23 de octubre en el partido de ida de una de las semifinales. La idea de los azules es utilizar el Estadio Nacional, pero, el recinto está siendo ocupado en el Mundial sub 20, y este certamen terminará cuatro días antes de la fecha del encuentro de la U.

En primera instancia, el Ministro del Deporte y símbolo de Colo Colo, Jaime Pizarro, se había mostrado contrario a la idea, escudándose en los protocolos FIFA.

Sin embargo, este viernes en conversación con Radio Cooperativa, afirmó tener toda la intención para ayudar a Universidad de Chile y que pueda ocupar el recinto ñuñoíno para jugar la Copa Sudamericana.

“Sé que desde la administración del Estadio y desde el Ministerio la voluntad es colaborar. Hay un compromiso suscrito para todo este proceso previo y pos Mundial sub 20, y vamos a buscar la colaboración para que se desarrollen las actividades que la U necesita cumplir, siempre y cuando podamos zanjar el convenio que exista, y de que exista la voluntad para que así sea”, indicó.

Como no quiso crear falsas expectativas en el mundo azul, dejo en claro que “cuando esté la respuesta, se dará a conocer, y la administración del estadio está trabajando y queremos resolverlo lo más rápido posible”, añadió.

Jaime Pizarro le abre una puerta a Universidad de Chile.

La U tiene que ayudar en la logística para jugar en el Estadio Nacional

Jaime Pizarro expuso que “de acuerdo al convenio (con FIFA) después del término queda un período adicional, porque hay una serie de elementos relacionados con las transmisiones para que se retiren. Como las fechas están cercanas, hay que hacer una coordinación y ver cómo el organizador del evento, la U en este caso, puede ayudar en este proceso y ver desde la administración del Estadio cómo se puede solucionar”.