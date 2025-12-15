Este domingo 14 de diciembre, El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, logró convertirse en nuevo Presidente de Chile con el 58,16% de los votos frente al 41,84% de Jeannette Jara (PC), con el 99,9% de las mesas escrutadas según datos del SERVEL. Como es de costumbre con cada cambio de mando, también habrá cambio de gabinete el próximo 11 de marzo cuando asuma el nuevo mandatario.

Este lunes, Los Tenores de ADN conversaron el senador Sebastián Keitel, quien abordó los próximos desafíos del Presidente electo.

“Hay que tener mucha fe y confianza en que las cosas pueden mejorar. Son varias las urgencias que tiene el país, pero en el deporte siempre nos quedamos al debe”, partió señalando el ex atleta olímpico.

A su vez, aseguró que: “Una de las grandes falencias que tenemos es el deporte masivo. Gran parte del presupuesto se gasta en cubrir enfermedades asociadas al sedentarismo y la mala alimentación. Además, tenemos deportistas que son líderes, referentes, que tienen muchas carencias”.

Sebastián Keitel aborda la gestión de Jaime Pizarro como ministro del Deporte

También tuvo palabras para la gestión de Jaime Pizarro como ministro de la mencionada cartera durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Ha sido un ministro muy correcto, competente, de mucha gestión. Recogió gran parte de lo que se había sembrado en el gobierno anterior“.

Sebastián Keitel valora el trabajo de Jaime Pizarro aunque asegura sigue al debe en ciertos puntos (Foto: Photosport)

De igual forma, aseguró que: “Quedó en deuda en varios aspectos, como la descentralización. Todo está muy focalizado en la Región Metropolitana, en Santiago, específicamente. Me hubiese encantado que se actuara muchísimo más y creo que no se dejó esa siembra que podría cosechar el gobierno de Kast“.

“Los recursos que se aprobaron para el próximo año (en materia deportiva) son iguales o menores a lo que se tuvo en 2025. Entonces, es difícil avanzar con pocos recursos“, advirtió.

¿Quién reemplazará a Jaime Pizarro en el Ministerio del Deporte?

Para Sebastián Keitel existe un nombre claro en cuanto a quien debe ser el sucesor, o más bien la sucesora del actual ministro.

Se trata de Erika Olivera, maratonista nacional ganadora de un oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999.

“Me gustaría que asuma el Ministerio alguien que fue deportista, que tenga experiencia y capacidad de gestión, porque no es solamente ser un rostro deportivo. En lo personal, me gustaría estar ahí, ayudando y haciendo esa conexión entre el Ejecutivo y el Legislativo“, cerró.

DATOS CLAVE

José Antonio Kast fue elegido Presidente de Chile con el 58,16% de los votos.

El senador Sebastián Keitel criticó que en Chile “el deporte siempre se queda al debe”, especialmente en cuanto al deporte masivo y la descentralización.

Keitel calificó la gestión del ministro Jaime Pizarro como “muy correcto, competente, de mucha gestión”, pero criticó que “quedó en deuda en varios aspectos, como la descentralización”.