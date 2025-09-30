Este martes el ministro del deporte Jaime Pizarro dio una entrevista a Radio Pauta para hablar de lo que ha sido el Mundial Sub 20 en su primera semana de competencia, torneo que se está disputando en nuestro país. Pero también respondió sobre el futuro de su hijo que juega en Colo Colo.

El exfutbolista en su estilo no quiso profundizar en la carerra de Vicente Pizarro, quien es una de las figuras del cuadro popular, mismo club donde él fue capitán y campeón de la Copa Libertadores en 1991.

La pregunta específica fue sobre la posible partida el extranjero del volante de 22 años, ya que en los mercados anteriores se ha rumoreado que podría salir, siendo de los mayores activos que tienen en Colo Colo.

La respuesta de Jaime Pizarro sobre el futuro de su hijo en Colo Colo

En esa línea, el ministro Pizarro respondió haciendo hincapié en la independiencia que tiene el Vicho para tomar sus propias decisiones.

“Yo diría que más que buscar, de verdad yo creo que él ha hecho su desarrollo y su trayectoria con mucha independiencia. Una de las cosas que más felicito es que él sea feliz haciendo lo que le gusta y de la forma que él quiera hacerlo”, contestó el Káiser.

Jaime Pizarro, exfutbolista y ministro del deporte. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Luego, uno de los panelistas le preguntó “¿le pide la opinión?”, a lo que respondió “a mí, no”.

“La mejor manera que tenemos es sentarnos a ver un partido y disfrutarlo en conjunto”, completó el otrora mediocampista y seleccionado nacional.