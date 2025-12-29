Colo Colo ha tenido un lento Mercado de Fichajes y no ha podido incorporar jugadores aparte de Matías Fernández Cordero, pese a que en los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de Daniel ‘Popín’ Castro de Deportes Limache.

Si bien el jugador del cuadro de la Región de Valparaíso hizo una notable temporada con su equipo, uno que puso paños fríos fue el histórico Jaime Vera: “Popín Castro hizo una buena temporada, pero jugar en Colo Colo no es lo mismo que Deportes Limache y eso tiene que tenerlo claro”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

¿Llegará Popín a Colo Colo? | Foto: Photosport

En esa línea, Vera recuerda tiempos pasados de Colo Colo: “Cuando en la quiebra no teníamos plata llegó Neira, Quinteros y la reventaron, hicieron goles. También recuerdo que estaba el Chamagol que era de la casa”, dijo.

Volviendo a Popín, el ‘Pillo’ es claro en señalar que “Cuando un jugador ha jugado en equipos de menor envergadura… no me cabe dudas que es un buen jugador, porque jugó muy bien y fue de los destacados. Pero Colo Colo es otra cosa, acá se le va a exigir mucho”, completó.

¿Llegará? Lo cierto es que según dio a conocer Redgol, en Blanco y Negro preparan una segunda oferta para quedarse con los goles de Popín Castro, quien fue uno de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025.

