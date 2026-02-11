La nueva joya de Colo Colo recibió múltiples alabanzas de Javier Correa. La figura ofensiva del elenco de Macul le entregó la bendición a su regalón en el plantel. ¿De quién se trata?

En conversación con AS Chile, el delantero argentino se deshizo en elogios hacia un joven compañero. Sin embargo, lo llamó a no marearse: anotó su primer gol en el profesionalismo con 17 años. Su nombre es Yastin Cuevas.

Para el oriundo de Córdoba, el novel atacante debe mantener los pies sobre la tierra. Esa ha sido la principal recomendación que le ha reiterado en el Estadio Monumental.

“¿Si le he dado consejos? Eso depende más de la casa, de su familia, de la gente de su entorno. Nosotros tratamos de que él nos rinda al 100 dentro de la cancha y en los entrenamientos, pero va por buen camino“, lanzó.

En dicha línea, el goleador del conjunto albo agregó: “Ojalá que lo podamos ayudar y que, después de este partido (ante Everton), su salto sea grande, para también ser histórico en otros lugares“.

Yastin Cuevas convirtió su primer gol en Colo Colo. Fue advertido por Javier Correa. (Imagen: Photosport)

El mensaje de Javier Correa a Yastin Cuevas en Colo Colo

Finalmente, el futbolista de 33 años ahondó en sus loas hacia el canterano albo y, a su vez, en su advertencia. Le tiene toda la fe del mundo, pero lo instó a no cometer errores en su carrera.

“Desde el primer día que subió, me pareció un buen jugador, tiene mucho por dar. Pero bueno, esto es fútbol y es más cabeza que talento, así que nada, es lo que él pueda soportar con la cabeza… Después, el talento lo tiene“, cerró.

En resumen: