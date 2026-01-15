Colo Colo inicia oficialmente su temporada 2026 este miércoles con su estreno en la Serie Río de La Plata ante Olimpia, un amistoso que no solo marcará el primer examen del año para el equipo de Fernando Ortiz, sino que también podría traer varias caras nuevas en cancha. El encuentro aparece como una vitrina ideal para que algunos refuerzos y juveniles comiencen a escribir su historia con la camiseta alba.

Uno que tiene prácticamente asegurado su debut como titular es Joaquín Sosa. El defensor uruguayo fue probado durante toda la semana en la línea de fondo y todo apunta a que compartirá zaga con Arturo Vidal, con la opción de que Jonathan Villagra complete la última línea. Para el central será su primera aparición oficial con el ‘Cacique’ y una oportunidad inmediata para empezar a ganarse un lugar.

Joaquín Sosa podría debutar como titular esta noche en Colo Colo. (Foto: Captura)

Otro que asoma con grandes chances de sumar sus primeros minutos es Matías Fernández. El exlateral ha trabajado como titular en los últimos entrenamientos ocupando la banda derecha de la defensa, por lo que el duelo ante Olimpia podría significar su estreno absoluto con la camiseta del Popular, en una posición donde el cuerpo técnico busca soluciones.

El caso de Javier Méndez es distinto. El defensor recién se incorporó al plantel la mañana del martes, por lo que su presencia desde el arranque parece poco probable. Sin embargo, el cuerpo técnico no descarta que pueda tener minutos durante el partido para comenzar su proceso de adaptación y tomar ritmo competitivo junto a sus nuevos compañeros.

También está en carpeta Diego Ulloa, lateral izquierdo que vuelve a Macul tras su préstamo en Unión La Calera. Para él, este amistoso puede representar la primera oportunidad real de mostrarse en el primer equipo de Colo Colo, luego de varias temporadas buscando continuidad fuera del club.

Finalmente, uno de los nombres que más ilusión genera es el de Yastin Cuevas. Con apenas 17 años, el joven delantero ha sido considerado seriamente por Fernando Ortiz en esta pretemporada y, al ser el único centrodelantero disponible en la banca, no se descarta que pueda tener su debut si el partido lo permite. Un estreno que podría ser el primer paso de una nueva promesa alba.

¿A qué hora enfrenta Colo Colo a Olimpia y dónde ver el partido?

El compromiso entre Colo Colo y Olimpia por la Serie Río de La Plata comenzará a las 21:00 horas de Chile y será transmitido por TV por la señal de ESPN 5, en los siguientes canales según tu cableoperador,

ESPN 5

VTR: 45/589

Claro: 177/477

DirecTV: 625/1625

Entel TV: 218

TUVES: 177

Mundo: 83

Además, para ver el partido de manera online se podrá hacer a través de la señal de Disney+ Premium.

