Colo Colo empieza a ultimar detalles para lo que será su nuevo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ tendrán que enfrentar a Everton de Viña del Mar por la segunda fecha del torneo en el Estadio Monumental.

El equipo que es comandado por Fernando Ortiz está con la gran necesidad de poder sumar una victoria en esta jornada, para darle un toque de tranquilidad a los ‘Albos’ a lo que ha sido una semana bastante ajetreada tras lo que fue la derrota dura en su debut.

Sobre el presente del ‘Popular’, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ en Youtube para referirse de lo que es la dupla en ataque que propone Ortiz ante Everton y además, pone fichas en un joven de Colo Colo: Yastin Cuevas.

“Hoy Colo Colo tiene a sus dos mejores jugadores en el ataque (Correa-Romero) y ojo con Yastin Cuevas, es un buen suplente para cualquiera de los dos”, declara.

De Tezanos apuesta todo por Cuevas | Foto: Photosport

Finalizando, de Tezanos destaca lo que fue el partido del joven Cuevas en el partido ante Deportes Limache, en el que a pesar de la derrota, el atacante mostró grandes cualidades en el ataque, lo que sin duda lo hacen ser una opción válida en Colo Colo para ser el recambio de los delanteros titulares.

“Me gustó cómo entró, lo hizo con ganas y personalidad, mucha movilidad, interpretó muy bien el juego de (Claudio) Aquino, buenas diagonales para quedar mano a mano”, concluyó.

En Síntesis