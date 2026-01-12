En Colo Colo cerraron la primera parte de la pretemporada 2026 con un partido amistoso ante el equipo Sub 20 del mismo club, el que se disputó el domingo en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque.

El primer equipo se impuso por 5-0 y 6-0, con gran actuación de Lucas Cepeda y Javier Correa, quienes convirtieron tres y cuatro goles, respectivamente.

Pero quien abrió la senda del triunfo fue un juvenil, que fue incluido por el entrenador Fernando Ortiz en la pretemporada alba y asoma como una de las nuevas promesas del cuadro popular.

Se trata del delantero Yastin Cuevas, quien con 17 años brilló en esta primera prueba de Colo Colo, anotando los dos primeros goles de la jornada.

El novel talento se enfrentó a su misma categoría, aunque por edad debería estar en la Sub 18.

Cuevas ha hecho todas las divisiones menores en el Estadio Monumental y ya se proyecta para ser parte del plantel de honor, siendo uno de los ocho juveniles que incluyó el Tano Ortiz para la pretemporada 2026.

En la temporada 2025 disputó su primera Copa del Mundo, pues fue convocado por Sebastián Miranda a la Selección Chilena para el Mundial Sub 17 en Qatar.

Mira el VIDEO de los goles a continuación:

Cabe recordar que estos nuevos juveniles podrían tener más de una oportunidad esta nueva campaña, debido a que Colo Colo tiene pocos nombres en el plantel que puedan sumar minutos Sub 21, como el arquero Eduardo Villanueva, el volante Leandro Hernández y el puntero Francisco Marchant.

Esta temporada los clubes chilenos deberán tener participación de sus juveniles en la Liga de Primera, Copa Chile y la naciente Copa de la Liga.

En síntesis