Colo Colo logró una histórica clasificación en Copa Libertadores ante Junior de Barranquilla. El cuadro albo venció 2-1 al cuadro colombiano y accedió a los cuartos de final del certamen continental.

Un triunfo que fue festejado por Jorge Almirón. El DT argentino llenó de elogios a sus dirigidos tras conseguir el objetivo: estar entre los mejores cuadros de Sudamérica.

“Por lo que hizo el equipo, logramos algo histórico. Estamos entre los ocho mejores de América. El equipo luchó todo el partido, se veía de afuera que el partido estaba complejo en la parte física”, comenzó señalando.

“Muy contento, seguro la gente en Chile está festejando este triunfo. En todos los rincones del país habrán gritado los goles con nosotros”, agregó el DT en conferencia de prensa.

“Son finales, el equipo entendió muy bien la clase de partidos que teníamos que jugar. (…) El equipo se armó, entendió los momentos del partido y pegamos en los momentos justos”, cerró en su análisis.

Jorge Almirón festejó el triunfo de Colo Colo. Tras ello, explicó la suplencia de Arturo Vidal.

La suplencia de Arturo Vidal en Colo Colo

En dicha línea, el entrenador de Colo Colo reveló por qué no contó con Arturo Vidal desde el arranque. Todavía no sabe si fue una premonición o no, pero su intuición no le permitió alinear al destacado volante de 37 años.

“Arturo no jugó porque no estaba al cien. Por como se iba a dar, en una cancha compleja, podríamos haberlo perdido a los 25 o 30 minutos si se apretaba”, explicó.

Arturo Vidal ingresó en el minuto 86 en Colo Colo.

“Lo hablamos y no sé si fue una premonición o no, pero le dije ‘si ganamos vas a entrar a jugar de central, de volante, los últimos 10-15 minutos’ y a empujar de ahí”, destacó.

“De entrada no iba a jugar, entonces sentimos que podía estar en la cancha en el fin del partido. Así se dio, él fue importante y creía que tenía que estar dentro de la nómina. Le tocó entrar los minutos que entró y aportó lo suyo”, concluyó.