En Colo Colo quieren dar por terminado cualquier rumor respecto a salida de jugadores para el segundo semestre, ya que cerró el libro de pases de invierno en el fútbol chileno.

Respecto a aquello, el entrenador Jorge Almirón atendió a la prensa este viernes en el Estadio Monumental, previo al Superclásico, donde se refirió a la situación de Cristián Zavala.

El extremo de 25 años tuvo varias propuestas en esta ventana, entre ellas de Huracán (Argentina), Mazatlán (México) y Fluminense (Brasil). Pero hasta ahora ninguna ha llegado a buen puerto.

Jorge Almirón le cierra las puertas a Jorge Almirón

Sobre aquello, el técnico argentino intentó dar por cerrada esta teleserie, resguardando los intereses de su equipo, ya que Zavala es titular indiscutido.

“No, la verdad que no, leí muy por arriba algo pero no hay nada concreto. Si el club viene y me dice ‘mira hay una posibilidad’, que algún club quiere un jugador nuestro, que sea más concreto, lo pensaré. Hoy no lo veo, no hay nada concreto. No me lo han mencionado y como siempre pasa, son especulaciones periodísticas”, dijo esta jornada Almirón.

“Si no hay nada concreto, ningún jugador puede llegar a pensar otra cosa que estar invoucrado acá. Tenemos muchísimas cosas importantes por qué jugar. Y no me preocupa, la verdad que no me preocupa. Salvo que llega un momento que sí tendría que considerarlo, pero hoy no me preocupa”, completó el estratega de 53 años.

Cristián Zavala es titular indiscutido en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El contrato de Cristián Zavala con el Cacique

Cristián Zavala tiene conyrato vigente con Colo Colo hasta 2025, con una cláusula de salida de 2 millones de dólares por el 50% de su pase. La otra mitad de su carta se divide en partes iguales entre Deportes Melipilla y Coquimbo Unido.