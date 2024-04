El pasado sábado Colo Colo goleó por 4-1 a Everton de Viña del Mar, por la sexta fecha del Campeonato Nacional. Pero más allá del resultado, una de las situaciones que se robó todas las miradas fue la nueva expulsión del defensa Maximiliano Falcón.

A los 26 minutos del primer tiempo el árbitro Fernando Véjar le sacó la tarjeta roja directa al Peluca, luego de haber reaccionado mal ante el delantero ruletero Rodrigo Contreras, a quien le propinó un cabezazo tras un choque.

Con esta imprudencia, el zaguero uruguayo llegó a su séptima expulsión en cinco temporadas, quedando nuevamente en el ojo del huracán.

Momento de la expulsión de Maxi Falcón en el Colo Colo vs Everton. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

La defensa de Jorge Almirón a Maximiliano Falcón

Y sobre aquello se refirió este lunes el entrenador Jorge Almirón, quien atendió a la prensa, siendo consultado por esta situación, la que le tocó ver desde la zona alta del Estadio Monumental, debido a que estaba suspendido para dirigir este partido.

“Se pudo haber evitado la tarjeta, me parece que fue exagerada, porque había sido una falta a favor, una falta en contra de él”, comenzó diciendo el técnico argentino.

“Yo llevo dos meses acá, llevo muy poco. Yo también era un jugador bastante fuerte y entiendo que le pasa, que a veces es temperamental y hay que medir eso para no perjudicarse él y el equipo. Simplemente es eso, no va a cambiar nada, yo fui jugador también y entiendo los momentos”, agregó excusando al defensor.

La conversación pendiente entre Almirón y Falcón en Colo Colo

Eso sí, Almirón dejó claro que tendrá una conversación en privado con Falcón, para evitar estas expulsiones a futuro. Algo que fue reiterativo con el entrenador anterior, Gustavo Quinteros.

“Prefiero hablarlo con él tranquilo, más allá que lo sabe. Los juagdores cuando cometemos esos errores uno se da cuenta en seguida. Lo tengo que hablar con él, son cosas que son muy personales. Cuando uno pasa por esos momentos, como jugador se siente mal, porque siente que perjudica al equipo para lo que sigue, no mucho más que eso”, explicó.

“Las cosas se tienen que hablar en privado, en persona. Somos un equipo y ventilar lo que pasa dentro no me parece sano. A mí no me gustaría como jugador que hablaran de mí en la prensa”, completó el ex estratega de Boca Juniors.