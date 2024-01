Colo Colo siguen en su dura lucha de poder encontrar a su nuevo entrenador de cara a la temporada 2024, en la que los ‘Albos’ acotan el margen de candidatos para la banca, en la que uno de ellos, es el brasileño Vanderlei Luxemburgo.

Sobre este posible candidato, el ex futbolista, Jorge Valdivia comentó en Radio ADN lo que podría ser esta posibilidad que el prestigioso DT brasileño pueda recalar en Colo Colo, a quien le pone toda sus fichas.

“Yo creo que sería una buena carta para Colo Colo, es un entrenador que a pesar de la edad, porque he escuchado mucho que ‘es un entrenador viejo’, es un DT que se ha actualizado, hay que tener ojo cuando uno dice entrenadores viejos. Vanderlei es un entrenador actualizado”, comenzó indicando Valdivia.

En esa linea, el ‘Mago’ avisa desde ya “si él (Luxemburgo) llega a Colo Colo tengo la seguridad de que no va a venir de vacaciones, al contrario, va a venir a exigir y ser campeón”.

Luxemburgo podría llegar a Colo Colo | Foto: Getty Images

Valdivia y su experiencia con Luxemburgo

El ‘Mago’ dentro de su experiencia en el fútbol tuvo la chance de trabajar con el hoy candidato a la banca de Colo Colo, en la que tras su paso glorioso por Palmeiras, confesó que el DT lo quiso llevar a otro equipo brasileño.

“Fue mi entrenador, muy buen entrenador, lo conozco muy bien, de hecho cuando él asume uno de los equipos en los que estuvo, él me llama para ir a jugar al equipo que iba a dirigir, finalmente no terminé llegando”, explicó.

Finalmente, Valdivia remarca que Luxemburgo no tendría problemas para poder agarrar el mando técnico en Colo Colo, en la que indica que las diferencias de idioma, no serían ningún inconveniente para que desarrolle bien su trabajo

“Lo conozco bien, es un buen entrenador, creo que no tendría la dificultad del idioma, algo habla en español, cuando me quería apretar un poco me hablaba en español para que el resto no entendiera y no escucharan”, concluyó.