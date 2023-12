Colo Colo sigue en su ardua búsqueda de encontrar al reemplazante de Gustavo Quinteros para la banca técnica del ‘Cacique’, en el que en las últimas horas han aparecido nuevas opciones como la del ex DT de Boca Juniors, Jorge Almirón.

Sobre este tema, el ex futbolista del ‘Popular’ Jorge Valdivia habló hace unos días a lo que es esta posibilidad de que el ex estratega del ‘Xeneize’ sea el entrenador de Colo Colo, en la que le bajó el pulgar por completo a esta posibilidad.

“No me gusta (Jorge) Almirón, porque creo que lo que él practica en sus equipos no tiene que ver con el gusto futbolístico del hincha de Colo Colo y lo que ha declarado Morón. No sé si él en Boca promovió jugadores de la cantera”, comenzó señalando Valdivia.

Siguiendo con el tema del entrenador, el ‘Mago’ dejó el gran candidato que tenía para la banca del ‘Cacique’, nombrando a Gabriel Milito como su DT ideal para tomar el mando del conjunto nacional.

“De todos los nombres, creo que de un gusto personal era Gabriel Milito, pero sabemos que ya no viene”, explicó en Radio ADN.

Colo Colo y el nulo interés en un DT chileno

Dentro de los variados candidatos que han asomado como opción a la banca de Colo Colo, ninguno de esos nombres ha sido un DT chileno, algo que genera extrañeza en el ‘Mago’ ya que ve a varios estrategas con condiciones y pone como ejemplo a Marco Antonio Figueroa.

“Pasa lo mismo con el Fantasma Figueroa, el Fantasma si bien no ganó títulos si no me equivoco en Chile, él dirigió a la U y creo que idea futbolística él tiene”.

“Pasa que después el personaje se come al entrenador y ahí muchas veces tuvo algunos problemas y no pudo terminar de la manera que él quiso terminar o quizás entregar todo el conocimiento que él tiene”, declaró.

Finalmente, Valdivia recalca que los equipos del hoy entrenador de la Selección de Nicaragua eran competitivos en el fútbol chileno, dando como ejemplo lo que fueron sus pasos en Universidad de Chile y O’Higgins.

“Creo que es un entrenador tanto en la U como en O’Higgins, tuvo buenos rendimientos, sus equipos no juegan mal”, concluyó.