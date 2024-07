Jorge Valdivia se inmola por Carlos Palacios y lo defiende de las ácidas críticas en Colo Colo: "No es necesario que..."

Colo Colo se prepara para este sábado cerrar la llave de Copa Chile ante Deportes Santa Cruz, donde los albos pretenden imponerse y avanzar a la final de la Zona Centro sur con miras a retener el título de campeón obtenido la temporada pasada.

Si hay un jugador con futuro incierto en los albos y que ha tenido que convivir con la crítica durante esta temporada es Carlos Palacios, quien suena con fuerza para llegar a Boca Juniors y es constantemente apuntado por los hinchas albos por su cometido dentro de la cancha.

Pese a las críticas, uno que salió al paso para prestarle el hombro fue nada más ni nada menos que Jorge Valdivia, otrora volante creativo de los albos quien en ESPN Chile se inmoló por el formado en Unión Española.

Carlos Palacios encontró en Valdivia un defensor. | Foto: Photosport

“Yo considero que no es necesario que el jugador esté bien físicamente los 90 minutos para marcar diferencia, yo lo he defendido siempre”, dijo sobre el estado físico del jugador y el cómo se mueve dentro de la cancha.

En esa misma línea, defiende al jugador albo diciendo que “Cuando yo escucho críticas en lo de la Joya Palacios, ‘que no está para los 90 minutos’, ok. Se le pone una etiqueta de que no está para los 90 minutos”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Carlos Palacios ha tenido que lidiar con la crítica en su paso por Colo Colo por su estado físico y por el supuesto ‘desgano’ con el que juega cada vez que salta a la cancha con la camiseta de los albos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este sábado 13 de julio a las 5:30 de la tarde de Chile continental, Colo Colo recibe a Deportes Santa Cruz por la vuelta de las semifinales de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024.