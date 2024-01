El regreso de Arturo Vidal tiene a los hinchas de Colo Colo con los pelos de punta. Y es que los fanáticos del Cacique quieren ver de una vez por todas a uno de los grandes jugadores que pasó por la cantera alba vistiendo la camiseta del club de sus amores.

Lo cierto es que todo parece indicar que en los próximas horas, el King podría ser oficializado como el primer refuerzo del conjunto Popular para el 2024.

Este posible arribo no ha dejado indiferente a nadie y varios jugadores el medio nacional han salido al paso y han alabado la figura del bicampeón de América con La Roja.

El fichaje de Vidal en Colo Colo le dará otro plus al fútbol chileno | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

SANTIAGO SILVA ALABA A MÁS NO PODER A ARTURO VIDAL

El volante Santiago Silva llegó a Huachipato con un gran cartel: en 2023, el Centro de Estudios Deportivos (CIES) lo incluyó en el puesto 19, entre los mejores 200 mediocampistas Sub 23 del mundo.

Pese a ese pergamino, el ex futbolista de Danubio reveló a AS Chile que no sabe mucho de nuestro país y solo lo reconoce por algunos jugadores nacionales.

“Se habla siempre de Sánchez, Bravo y miro mucho a Vidal por lo que ha hecho en Europa y en la Roja. Es un tremendo jugador”, enfatizó la prominente figura charrúa.

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO PARTIDO QUE JUGÓ ARTURO VIDAL?

Arturo Vidal no ve acción hace prácticamente cuatro meses, ya que la última vez que ingresó al terreno de juego fue por la La Roja ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.