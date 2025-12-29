Colo Colo busca piezas en el Mercado de Fichajes pensando en la temporada 2026, donde los albos solo tendrán actividad en la Liga de Primera, Copa Chile y la flamante nueva Copa de la Liga que arranca el próximo año.

De momento, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz solo cuenta con Matías Fernández Cordero como refuerzo y varios nombres que suenan como Daniel ‘Popín’ Castro, Joaquín Sosa y hasta el regreso de Damián Pizarro desde Europa.

Damián Pizarro estaría descartado en Colo Colo. | Foto: Photosport

Fue precisamente el jugador formado en las inferiores de Colo Colo el que fue descartado de plano para llegar al Estadio Monumental según informó el comunicador Juan Cristóbal Guarello: “Tiro la bomba… descartado Damián Pizarro”, dijo en La Hora de King Kong.

Guarello va un paso más adelante e incluso revela quién fue el que le pegó la tapa para volver a Macul: “Por lo menos desde la banca de Colo Colo, Damián Pizarro no está en la lista, no lo quiere Ortiz (Fernando). Descartado Damián Pizarro, eso es lo que me dicen”.

Así las cosas, Damián Pizarro de momento se mantendría en el fútbol europeo donde no tiene ningún tipo de consideración por el técnico del Le Havre de Francia, quien en varias oportunidades ha menospreciado al delantero nacional.

En síntesis

Damián Pizarro fue descartado como refuerzo de Colo Colo por decisión del técnico Fernando Ortiz.

El comunicador Juan Cristóbal Guarello informó que el delantero no está en la lista del entrenador.