Colo Colo tuvo su segundo partido de pretemporada el día de ayer, donde cayó por 2-3 ante Alianza Lima en un partido válido por el torneo amistoso Serie Río de La Plata que se disputa en Uruguay.

Uno que repitió titularidad en una novedosa posición fue Arturo Vidal, quien nuevamente estuvo en la zaga y tuvo un partido para el olvido donde se le vio superado, lento y llegando tarde a las coberturas.

Es precisamente el ‘King’ quien está dentro del terremoto que destapó Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong: “Fernando Ortiz había cortado a Arturo Vidal por un incidente que hubo en el Estadio Monumental antes de ir a Pirque”, reveló.

Guarello asegura que Ortiz cortó a Vidal en Santiago. | Foto: Photosport

En esa línea, el conductor del espacio previamente mencionado asegurar que Vidal estaba entrenando separado de sus compañeros: “No lo ponía y no iba a estar en el equipo. De hecho, estaba entrenando aparte”.

“Intervino don Aníbal (Mosa) para meterlo de vuelta y acá ya sería el terreno de la especulación: Porque un jugador que está cortado porque Ortiz sentía que su autoridad no había sido apreciada de la manera correcta por Vidal, no solo termina jugando, sino que todo el partido”, agregó.

En el cierre, Guarello deja una reflexión sobre el ‘muñequeo’ que vive Ortiz con Vidal en Colo Colo: “U Ortiz es demasiado manipulable o es vivo, lo pone y lo quema. Vidal salió quemado del partido ante Alianza Lima”, remató.

En síntesis

