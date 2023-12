Juan Cristóbal Guarello lanza ácida crítica a Gustavo Quinteros tras declaraciones y repasa a Alfredo Stöhwing: "No hay un solo dirigente que..."

Colo Colo cerró su participación en el Campeonato Nacional 2023 con un triunfo ante Curicó Unido que no le sirvió para ir de manera directa a la fase de grupos de Copa Libertadores y tendrá que conformarse con ser Chile 3 e ir a rondas previas.

Una vez finalizado el compromiso, Gustavo Quinteros enfrentó la conferencia de prensa y dejó una polémica declaración que hasta el día de hoy retumba: “Los que saben de fútbol saben que fue una temporada buena”, dijo el estratega del Cacique en su minuto.

Estas palabras no encontraron buena acogida en Juan Cristóbal Guarello, reconocido comunicador nacional quien, en La Hora de King Kong, remató al DT y a la dirigencia alba: “En Colo Colo no hay un solo dirigente que se le pare a Quinteros. Stöhwing en la cena de Colo Colo de todos los tiempos pasaban y pasaban viejos cracks y no sabía quiénes eran”, dijo.

Guarello apuntó todos sus dardos contra Quinteros. | Foto: Photosport

“Ahora están vendiendo que lo quiere Racing para presionar, para que Mosa llegue con el diario y le diga a Stöhwing que si no le renuevan se lo llevan los argentinos”, complementó el experimentado comunicador nacional.

Guarello le llama la atención a Quinteros por los jugadores lesionados: “Todos sabemos que detrás de Quinteros está toda la escudería con los pompones y los carros alegóricos. Hizo jugar a Palacios lesionado en Copa Chile y se resintió, a De los Santos, a Amor con Fortaleza y estuvo un año parado”, añadió.

En el cierre, Guarello remata a Quinteros asegurando que, lo que dijo, no lo podría decir al otro lado de la cordillera en ningún equipo: “Lo que dijo Quinteros solo se puede decir en Chile, en Argentina no lo puede decir y menos estando en un grande, es un chiste”, cerró.

Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros llegó el 2020 a Colo Colo para salvarlo del descenso y, desde ese día, ha cosechado la Supercopa 2022, Campeonato Nacional 2022 y la Copa Chile 2021.

¿Seguirá Gustavo Quinteros en Colo Colo?

De momento, lo único concreto es que el estratega de los albos dirigirá en la final de la Copa Chile este miércoles y luego se sentará con la dirigencia de Colo Colo para ver qué camino toma en su carrera profesional.