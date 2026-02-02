El sábado Colo Colo debutó en la Liga de Primera 2026 con una derrota ante Deportes Limache, donde se inclinó por 3-1 ante su nueva bestia negra.

En la instancia, tuvo su estreno oficial por el Cacique el lateral derecho Matías Fernández Cordero, quien arribó al Estadio Monumental desde Independiente del Valle de Ecuador, donde fue multicampeón.

Pero en la caída contra los Tomateros fue de los más criticados por su desempeño, aunque sorpresivamente salió en su defensa el periodista Juan Cristóbal Guarello en Radio Agricultura.

Juan Cristóbal Guarello salió en defensa de Matías Fernández Cordero. (Foto: Martin Thomas/Photosport)

El crítico comunicador apuntó principalmente al resto del plantel, cuerpo técnico y la dirigencia alba por el mal momento del equipo, quitándole responsabilidad al jugador de 30 años.

“Es muy prematuro decir que es malo, pero también se contagia. Llegas a un equipo que no está bien armado, donde todo es inseguridad, donde cuatro días antes del debut echan dos jugadores por razones personales o cosas que no son técnicas”, comenzó opinando Guarello.

“Entonces, encuentras un despelote, nadie está muy seguro, viene de una campaña mala, el equipo no hizo una buena pretemporada, todo es inseguridad, el entrenador siempre está con las maletas en la puerta”, agregó.

“Evidentemente, más allá de las capacidades que tiene Matías Fernández, tampoco llega a un equipo que es llegar y encajar, llega a un desorden”, completó el rostro de Canal 13.

