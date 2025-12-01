Colo Colo vivió una verdadera pesadilla en su visita al desierto de El Salvador: ante Cobresal, los albos sufrieron una dura goleada 3-0 que los dejó prácticamente fuera de la lucha por alcanzar el último boleto a la Copa Sudamericana 2026. En la última fecha, el Cacique necesita un verdadero milagro para lograr el séptimo lugar.

Uno que analizó la pálida actuación de Colo Colo en El Cobre fue el periodista Juan Cristóbal Guarello quien su programa La Hora de King Kong lapidó la actuación de los dirigidos por Fernando Ortiz.

“Supuestamente Colo Colo iba a jugar una final con Cobresal… que se jugaba el año y todo el tongo. Estoy sorprendido por lo mal que jugó Colo Colo”, comentó de entrada el comentarista deportivo en su canal de YouTube.

La dura crítica de Guarello a Correa y Cepeda

Al momento del análisis hombre por hombre, Guarello no tuvo piedad con dos futbolistas de bajísimo nivel en el norte: Javier Correa y Lucas Cepeda, a quien los fustigó por el poco poder ofensivo en el Cacique.

“Esto lo va a tener que analizar la comisión directiva de Colo Colo ¿Por qué Javier Correa solo le hace goles en partidos callampas? ¿Dónde están los goles de Correa en los partidos importantes? ¿Por qué solo convierte en los partidos callampas? Entonces, era un partido del viernes para que la embocara ¿no?”, disparó Guarello contra el delantero argentino.

“Ante La Calera, golazo… pero esto ya es una constante… Este era el partido donde tenía que aparecer Correa, ¿no? Contra Cobresal lo anticiparon, le pegaron, lo hicieron jugar de espalda, no la tomó”, agregó.

Lugo, sus dardos apuntaron contra Lucas Cepeda, la joya alba que ha tenido una decepcionante segunda rueda luego que Blanco y Negro no lo vendiera al extranjero a mitad de año, cuando sonó fuertemente en clubes como River Plate o Atalanta.

“El otro que andaba más perdido es Cepeda, va a tener que analizar bien Colo Colo el tema Cepeda. ‘Cepedita’, desordenado, apurado; tenía que haber marcado a (Vicente) Fernández en el segundo gol de Cobresal, se quedó mirando, lo persiguió cinco metros y se quedó mirando, parecía fútbol amateur. Y pierde la pelota en el tercero, se queda reclamando foul”, remató.

Dependiendo del resultado entre Audax Italiano y Ñublense de este lunes, Colo Colo se jugará su última bala el próximo domingo precisamente ante los de colonia en el Monumental, en lo que será el cierre de un año para el olvido. Por la Fecha 30, albos e itálicos se verán las caras el día 7 de diciembre a las 18:00 horas.

