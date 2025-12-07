Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Libertadores. El conjunto laico no pudo ingresar al certamen continental más prestigioso, lo que generó la reacción de Juan Cristóbal Guarello en TV.

En las pantallas de T13, el periodista cuestionó duramente a Gustavo Álvarez y lo apuntó por dicho fracaso internacional. Para el comunicador, hay incongruencias en el discurso del entrenador.

¿Por qué? Lo criticó por haber manifestado su deseo de salir del club y, tras ello, suavizar su postura luego de vencer a Deportes Iquique. El DT instaló el misterio sobre su continuidad.

“La verdad que lo de Gustavo Álvarez el día lunes, previo al partido contra Coquimbo Unido, dijo que la U necesitaba otro entrenador, que era un ciclo terminado y ahora se retrae un poco, no es claro“, señaló.

Luego, King Kong agregó: “Las palabras no ayudaron para nada, las palabras del lunes fueron inoportunas, se pudieron decir ahora y no cuando le faltaban por disputar 6 puntos: la U quedó fuera de Copa Libertadores“.

Gustavo Álvarez instaló la incertidumbre sobre su futuro en Universidad de Chile. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Universidad de Chile fuera de Copa Libertadores

Tal como mencionó el rostro de televisión, el cuadro estudiantil quedó relegado a la cuarta posición de la Liga de Primera 2025. Por ende, tiene resuelto qué competición disputará en la siguiente campaña.

El siguiente semestre, Universidad de Chile jugará la fase previa de Copa Sudamericana. ¿Un retroceso para el estratega argentino y sus dirigidos? Eso deberá ser respondido por la directiva laica.

