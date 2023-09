El duelo que sostendrán este sábado Colo Colo y Cobresal, sin duda es el más atrayente de la fecha 24 del Campeonato Nacional, donde uno puede escaparse o el otro subir un poco más las opciones de lucha, aunque no convertirse en el principal candidato.

En esa línea está Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa Más que Fútbol de DSports entregó detalles para sostener que el compromiso entre albos y mineros, no es una final.

“Se le ha dado el carácter de final a un partido que no debería ser final porque todavía está metido en la pelea Everton y Huachipato, que puede ser el gran ganador de la fecha, si Colo Colo le gana a Cobresal y Huachipato a Everton, quedan a tres puntos de Cobresal y quedaría a tiro de piedra. También está Palestino“, sentenció el comentarista.

Siguiendo en aquello, el panelista de Radio Agricultura reiteró que es una idea forzada el plantear que los albos son candidatos al bicampeonato. “Se instala la idea que esta es la final del campeonato, porque Colo Colo va a ser el único que va a tener el aguante para llegar a pelear a Cobresal en las fechas finales. Es un pie forzado para darle un poco más de morbo al final del campeonato”, afirmó.

A su vez, reconoció que si el cacique no vence a los cupríferos, la situación se complicará para el técnico Gustavo Quinteros sobre todo, en una institución donde no existe claridad respecto a las directrices para el 2024.

“En Colo Colo nadie entiende muy bien para dónde va la mano. No se sabe qué pasa con Quinteros, no se sabe qué pasa con los extranjeros, no se sabe cuál es la planificación para el próximo año. Todo depende del resultado contra Cobresal, yo creo que si no ganan, a Quinteros se le va a complicar, va a haber mucha presión“, manifestó el comunicador.

Finalmente, en un abreve pasada reiteró sobre aquellos jugadores que se ofrecen por redes sociales y también, del morbo que se le proporciona a un partido que no lo es tanto, considerando que los albos nunca han peleado la cima del torneo, hasta el momento.

“Se dice cualquier cosa, se ofrece cualquier jugador, se presiona a través de las redes y se arman los planteles de cualquier manera y después pasa cualquier cosa. El partido es muy importante, pero en ningún caso define el campeonato. Se le está dándole un morbo y a Colo Colo una posición mayor de la que ha tenido en el campeonato y un dominio mayor quedando la sensación que siempre ha estado ahí y el único beneficiado podría ser Huachipato”, cerró Guarello.

En la primera rueda, Cobresal venció a Colo Colo por tres a uno con gol del portero, Leandro Requena (Photosport)

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros llegó en 2020 a Colo Colo, salvó a los albos de caer a la Primera B y ahora su vínculo finaliza a fines de 2023. Aún no se da inicio oficialmente a las negociaciones.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Cobresal?

Colo Colo se medirá ante Cobresal este sábado a las 17:30 en el estadio Monumental por la jornada 24 del Campeonato Nacional. Los Albos necesitan sí o sí el triunfo para seguir en la lucha por el título y acercarse a la clasificación a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.