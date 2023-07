En Colo Colo aún es tema lo que fue la dura eliminación de los playoffs en la Copa Sudamericana a manos de América Mineiro, en donde la goleada por 5-1 sigue dando que hablar dentro de los medios a la actuación que tuvo el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros.

Días después de este duelo, el periodista Juan Cristóbal Guarello se tomó el tiempo de pensar más en frío y en D Sports desglosó lo que fue este compromiso, en la que le cayó con todo al estratega del ‘Cacique’ por su poca autocritica ante los malos momentos.

“Es raro como argumenta Quinteros, porque dice no tuvimos jerarquía, un equipo que no tiene jerarquía como si estuviera detrás de la reja, como si él fuera el tipo que está ahí mirando el partido y no que él armó el equipo, no que él trajo a los 26 jugadores que ha traído, que trajo esa cantidad de extranjeros que la mayoría están en la tribuna, en la banca o en la casa, como si los errores fueran de otros y no de él, como si los errores fueran colectivos de todos”, partió señalando Guarello.

En esa línea, el comunicador indica que nadie dentro de plantel de Colo Colo se puede exculpar de este nuevo fracaso continental y que hay una gran responsabilidad del estratega en esta caída, apuntando a lo mal conformado que quedó este plantel.

Quinteros recibe duras críticas tras la eliminación de Colo Colo | Foto: Photosport

“Sí, hay una culpa en los jugadores evidentemente la incapacidad de reacción en la cancha, el no revelarse ante el escenario adverso, la reacción tardía, en fin. Malas actuaciones individuales incomprensibles, pero hay una responsabilidad del entrenador, el plantel, los campeonatos empiezan a ganar o perder en la conformación del plantel y Colo Colo este año armó mal el plantel”, explicó.

Finalmente, Guarello terminó de aniquilar al estratega del ‘Cacique’, a quien le desnuda su principal falencia ante los malos momentos, en la que cada vez que tiene un problema con el equipo, busca encontrar otros culpables o lanza palabras de grueso calibre.

“Puede decir Quinteros, ‘yo no me esperaba lo de Opazo’ o ‘yo no me esperaba lo de Lucero’ y tiene razón. Pero a la hora de reemplazar, él es muy restrictivo cuando pide jugadores, es muy específico y si no se los traen, el plan B para Colo-Colo no funciona. Y finalmente cada vez que tiene un problema, manda el recado a través de la prensa, presiona a través de la prensa a los dirigentes y a los jugadores”, finalizó.