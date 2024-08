Colo Colo tuvo una jornada de dulce y agraz en el día de ayer en el Estadio Monumental. Por un lado, celebró la victoria por la cuenta mínima ante Junior por Copa Libertadores de América, pero por otro lado tuvo que lamentar la lesión de Arturo Vidal que lo marginó del compromiso.

El Cacique impuso sus términos en casa y mostró una cara muy diferente a lo hecho el sábado pasado en el Superclásico 196 frente a Universidad de Chile, donde igualaron sin goles en un aburrido partido.

El King no pudo jugar contra Junior. | Foto: Photosport

El que no se explica por qué el Cacique cambia tanto la cara entre un torneo y otro es Romai Ugarte, periodista nacional quien conversó con Bolavip Chile: “Llave cerrada, partido apretado, otro ritmo. No entiendo por qué no juega así en el campeonato”, dijo.

Ugarte no le hizo el quite a la lesión de Vidal y le dejó un palito a Jorge Almirón: “Punto aparte que Vidal juega cuando él quiere, el técnico solamente lo pone en la alineación. Es Vidal y 10 más, es un error. Los técnicos tienen que sobreponerse, pero bueno, él sabrá lo que hace”, sostuvo.

En el cierre, Romai anticipa lo que será un duro compromiso de revancha en una ciudad que le suele costar a los equipos chilenos: “Ahora viene un partido difícil en Barranquilla con la humedad, que siempre complica a los equipos chilenos cuando tienen que ir para allá”, remató.

Junior vs. Colo Colo, día y hora

La revancha por los octavos de final de Copa Libertadores de América se jugará el próximo martes 20 de agosto desde las 8:30 de la tarde de Chile continental, duelo que dirimirá quien avanza a los cuartos de final y quién se queda en el camino.