El ex entrenador de la Selección Chilena no está convencido con el once que prepara Jorge Almirón.

Colo Colo afina detalles para el encuentro ante River Plate por los cuartos de final ida de la Copa Libertadores 2024. Jorge Almirón no tendrá a Vicente Pizarro, quien sufrió una fractura en la mandíbula en el partido de la Selección Chilena con Bolivia.

Según información de TNT Sports el once que alista el Cacique es conBrayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Maximiliano Falcón, Alan Saldivia y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en mediocampo; Carlos Palacios cargado a la derecha, Lucas Cepeda por la izquierda y Javier Correa como centrodelantero.

Juvenal Olmos tiene cuestionamientos respecto a esta formación. “Lo de Bolados y Cepeda por los costados, Colo Colo logra cerrar línea. Ellos juegan de punteros, pero vienen a hacer el cuarto volante acá”, mencionó el entrenador en el programa Todos Somos Técnicos.

En ese sentido, lanzó una advertencia al Cacique: “Colo Colo no puede darse el lujo de jugar con este mediocampo, menos con River”.

El ex DT de la Selección Chilena piensa que Carlos Palacios no hará el recorrido con despliegue defensivo: “De verdad, quizás el punto más flaco con Magallanes fue el ritmo de Colo Colo y si tú le vas a poner este mediocampo liberando o poniendo a Palacios por el sector derecho para que haga un recorrido así no lo va a hacer”.

Jorge Almirón ensaya once para el partido ante River Plate. (Foto: Photosport)

El cambio que haría Juvenal Olmos al once de Colo Colo

Daniel Arrieta le consultó a Juve si el cambio que haría sería ingresar a Marcos Bolados por la banda derecha, mover al centro a Carlos Palacios y quitar del once titular a Leonardo Gil. Ante esto, el DT respondió de forma afirmativa. “Queda mucho más simétrico”, comentó.

En ese sentido piensa que Bolados y Cepeda se complementan bien con los laterales: “Tiene dos hombres rápidos por fuera y dos laterales que conjugan con eso y tiene toda la visión, el punto más alto de Palacios es cuando él tiene jugadores hacia arriba”.

Arrieta le realizó una consulta: “Pero esto que estás planteando va en contra de lo que dijiste antes de la poca marca en el mediocampo, sacando a Gil pierdes marca en el mediocampo”.

Olmos aclaró que los extremos, no son extremos, sino volantes: “No pierde, porque los dos punteros que supuestamente son punteros, en la era de este actual técnico, juegan de cuartos volantes por fuera”.

“Colo Colo no juega así, esa es la verdad, nosotros ponemos este dibujo. Palacios no es puntero derecho, Cepeda lo ponemos ahí, pero los últimos partidos juega como cuarto bien abierto por ese sector y como es rápido no tiene ningún inconveniente”, agregó.