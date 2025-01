El retorno de Gary Medel a Universidad Católica levantó un importante debate. ¿Qué tan importante es su figura en la historia del club? Algunos lo clasifican como ídolo de la institución, mientras otros rechazan dicha posición.

Uno de los que se opone a la teoría de que el Pitbull tiene tal relevancia en la UC es Juvenal Olmos. En los micrófonos de TNT Sports, entregó sus motivos para pensar así.

Tras analizar su posible capitanía (la que fue descartada por el propio jugador), comentó su postura. La carrera del zaguero fue, en mayor parte, en el extranjero y en La Roja.

“A mi juicio, aquí no hay discusión. Gary no tiene nada que hacer con la capitanía. (Fernando) Zampedri construyó su idolatría en el club y Gary lo hizo afuera, con la Selección, no con la Católica”, reflexionó.

En dicha línea, el actual panelista de Todos Somos Técnicos lanzó: “Si bien nace en las inferiores de la UC, al capitán no lo va a tocar. La gente adora a Zampedri. En los momentos más duros de la Católica, siempre salvó al equipo”.

A pesar de ello, Olmos no esconde la importancia de este fichaje de Universidad Católica. Para él, puede servir para emparejar la cancha con los archirrivales.

“Gary es ídolo fuera del club y hoy viene hacer contacto con su pasado. Maravilloso que pudiera ser campeón con la Católica, pero no sé, porque Colo Colo y la U están muy fuertes. Tendría que ser un año genial para la UC”, agregó.

Un líder para Universidad Católica

Finalmente, el otrora entrenador de la UC comparó el caso de Medel con el de un líder en el clásico rival. Para él, puede emular lo que ha realizado Marcelo Díaz desde su retorno a Universidad de Chile.

“Creo que él le puede entregar a Católica lo que Marcelo Díaz le entregó a la U: una contención durante el partido. Que maneje al equipo, que diga cuando se juega más lento o más rápido”, cerró.