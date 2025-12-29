Hasta el momento, Colo Colo solo tiene un refuerzo confirmado para la temporada 2026, que corresponde al lateral derecho Matías Fernández Cordero, a quien el Cacique repatrió desde Ecuador.

El oriundo de Valparaíso estuvo tres temporadas y media en Independiente del Valle, donde consiguió cinco títulos, entre ellos una Copa Sudamericana y la Recopa.

En su arribo al Estadio Monumental no ha pasado desapercibido la similitud de su nombre con el de un ídolo del cuadro popular, Matías Ariel Fernández Fernández, quien se retiró del fútbol profesional hace tres años.

Ante aquello, el jugador de 30 años confesó que se encargó de averiguar si había una relación entre ambos, pero finalmente es solo una coincidencia.

“Una vez busqué el nacimiento de Matías Fernández y creo que cuando yo nazco, tiene como 10 años. No hay chance que haya algún acercamiento, que me hayan puesto así por él, solamente es coincidencia, nada más”, dijo al canal oficial de Colo Colo.

“Pero como no me parezco mucho, como que la dudan, pero me preguntan por el tema del nombre. Pero que yo haya sacado provecho de eso, no, nunca”, agregó sobre lo que dice la gente.

¿Matías Fernández con la camiseta 14?

El formado en Santiago Wanderers también se refirió a lo que le pide el público albo desde que se dio a conocer su llegada. Pues desean que pueda vestir la camiseta número 14, la misma que inmortalizó su tocayo.

“La gente dice que agarre el 14, que pida la 14, aura”, reveló quien también ha sido seleccionado nacional.

Los hinchas de Colo Colo quieren ver al nuevo Matías Fernández con la camiseta 14. (Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile)

