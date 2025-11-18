Sorpresa total entre los hinchas de Colo Colo y los románticos que aún recuerdan la magia de Matías Fernández. Y es que el talentoso ídolo albo se vestirá nuevamente de corto en un evento que promete reunir a ex figuras destacadas del fútbol chileno.

El anuncio se realizó en Parral, durante el lanzamiento oficial de la Copa Rinat 2025, actividad organizada por el exarquero Paulo Garcés, oriundo de la comuna. En la ocasión se confirmó que el encuentro se disputará el 12 de diciembre de 2025, a las 18:00 horas, en el estadio Nelson Valenzuela Rojas.

Matías Fernández vestirá de corto en una copa amistosa en Parral (Photosport).

Para este especial compromiso, “Matigol” liderará un equipo de estrellas nacionales que se enfrentará a una selección local, dando vida a un espectáculo pensado para los fanáticos del fútbol.

Además, se detalló que el evento incluirá una serie de actividades como show musical, animación en vivo, relatos, premios, sorteos y diversas sorpresas para los asistentes, donde el recordado “14 de los blancos” será la gran novedad.

Entre las figuras confirmadas para el amistoso se encuentran Gonzalo Fierro, Rodrigo Melendez, Nicolas Astete, Michael Lepe, Ismael Fuentes y Waldo Ponce.

Datos clave…