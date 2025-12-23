Matías Fernández Cordero ya es oficialmente jugador de Colo Colo y este jueves entregó sus primeras palabras como refuerzo albo en el Estadio Monumental. El ex Independiente del Valle no ocultó su entusiasmo por llegar al Cacique y dejó en claro que asume este desafío como un salto clave en su carrera profesional.

“Es un paso importante para mi carrera estar aquí, desde el primer momento no dudé en aceptar la propuesta, creo que es un club importantísimo, el más grande de Chile, y espero estar a la altura”, señaló el lateral, quien además proyectó un ciclo ambicioso en Macul. “Espero lograr cosas importantes con el club, se nos vienen muchas cosas lindas y espero darle alegría a la gente que es lo más importante”, agregó.

Matías Fernández llegó a Colo Colo y trazó sus primeros desafíos como nuevo jugador del Popular (Foto: Getty Images)

Fernández Cordero también se refirió a la salida de Mauricio Isla y Óscar Opazo, dos referentes recientes del puesto, aclarando que su llegada no busca comparaciones. “Son nombres importantísimos, que en nuestro fútbol y acá lograron cosas muy importantes, pero yo no vengo a reemplazar a nadie, vengo a hacer mi propia historia”, enfatizó.

En esa misma línea, el nuevo refuerzo albo recalcó que su foco está en aportar desde sus propias características. “No vengo a cubrir algo o reemplazar porque todos somos distintos”, explicó, marcando distancia de cualquier presión externa por ocupar el lugar de los laterales que dejaron el club al cierre de la temporada.

El gran desafío de Matías Fernández en Colo Colo

Consultado por lo que puede entregarle a Colo Colo, el jugador apuntó a la experiencia como uno de sus principales atributos. “Quiero dar experiencia, en estos años he ganado muchas cosas importantes y aportar mi granito de arena”, sostuvo, remarcando la importancia del colectivo por sobre las individualidades.

“No creo que una persona en especial haga maravillas, sino que tenemos que formar un grupo, una familia y eso espero del equipo”, añadió, alineándose con el discurso de camarín que busca fortalecer Colo Colo de cara a los desafíos que se avecinan en el plano local e internacional.

Finalmente, el defensor abordó su etapa en Ecuador y cómo esta lo preparó para el desafío albo. “El fútbol ecuatoriano es muy físico, jugadores rápidos, potentes, atrevidos en los duelos”, explicó, detallando que en Independiente del Valle aprendió a estar “preparado física y mentalmente”. “Sé que doy un paso de calidad al estar aquí y todo lo que aprendí allá espero demostrarlo acá”, cerró, ilusionado con su nuevo ciclo en el Monumental.

