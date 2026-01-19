Este lunes el delantero Salomón Rodríguez vivió una jornada más que especial luego que después de tanto tiempo anotara un gol. Y es que el atacante del Montevideo City Torque fue el autor de uno de los dos tantos con que los uruguayos derrotaron a Colo Colo (2-0).

Durante esta jornada, la intensa pretemporada alba vivió otro revés: en un amistoso a puertas cerradas, Fernando Ortiz decidió darle minutos a jugadores que no vieron acción en la caída de los albos ante Alianza Lima (3-2) en la Serie Río de la Plata.

Y la gran figura fue precisamente, Salomón Rodríguez, quien fue enviado a préstamo desde Colo Colo al Montevideo City Torque tras un 2025 para el olvido en Macul donde llegó como uno de los grandes fichajes en el mercado del verano pasado.

La actuación de Rodríguez dejó en evidencia, una vez más, los grandes problemas defensivos que enfrentan los albos en la pretemporada, donde la línea de tres que ha intentado el ‘Tano’ Ortiz no está dando resultados.

Tras el gol, Colo Colo sufrió una verdadera burla en redes sociales. Y es que el club uruguayo lanzó una fuerte cizaña tras la anotación del delantero de 25 años: “Salomón y la inexorable…”, rezaba la publicación del club en redes sociales haciendo referencia a la popular ‘ley del ex’.

El próximo desafío de Colo Colo en la Serie Río de La Plata será el miércoles 21 de enero a las 21:00 horas ante Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.