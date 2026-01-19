En Colo Colo el mercado de pases sigue dejando señales claras de movimiento, y una de las más relevantes llegó desde la dirigencia: Aníbal Mosa abrió la puerta para ir en busca de un arquero. La definición del puesto comienza a instalarse como prioridad en Macul, entendiendo que se trata de una posición clave para las aspiraciones del equipo en la temporada.

En el Monumental existe conciencia de que cualquier decisión en el arco debe ser tomada con pinzas, pero también con convicción. Por eso, al interior de Blanco y Negro ya se evalúan perfiles que cumplan con experiencia, regularidad y liderazgo, elementos considerados fundamentales para fortalecer al plantel.

Fue el periodista Daniel Arrieta, de TNT Sports, quien encendió la discusión al revelar que Colo Colo ya maneja alternativas concretas. Según su información, el criterio principal en esta búsqueda pasa por la nacionalidad, ya que el club pretende sumar un guardameta que no ocupe cupo de extranjero.

¿Qué arqueros vuelven a sonar en Colo Colo?

En ese contexto, el nombre que más fuerza ha tomado es el de Matías Dituro. El actual arquero del Elche CF aparece como el principal foco de interés, considerando su trayectoria, su conocimiento del medio local y el respaldo que ha construido tras su exitoso paso por Universidad Católica.

El portero argentino nacionalizado chileno cumple además con el perfil que busca Colo Colo: experiencia en instancias decisivas, liderazgo dentro del camarín y regularidad competitiva. Su eventual llegada sería leída como una apuesta fuerte para jerarquizar el arco albo de cara a los desafíos del año.

Matías Dituro vuelve a aparecer en el radar de Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En segundo plano aparece Ignacio “Nacho” González, arquero de Everton de Viña del Mar, cuyo nombre también fue vinculado al ‘Cacique’. Sin embargo, su reciente renovación con el cuadro ruletero complica cualquier opción real, dejándolo por ahora como una alternativa lejana.

Por ahora no existen negociaciones avanzadas ni definiciones oficiales, pero la señal de Mosa y la aparición del nombre de Dituro reactivan un nuevo capítulo en el mercado albo. En Macul saben que el arco es tema sensible, y todo apunta a que la dirigencia buscará resolverlo con un nombre de peso.

DATOS CLAVE

Aníbal Mosa abrió la opción de fichar un arquero que no use cupo extranjero.

El periodista Daniel Arrieta reveló que Matías Dituro del Elche CF interesa en Macul.